1 Ein 22-Jähriger war am 10. Oktober in Stuttgart-Feuerbach erstochen worden. (Archivbild) Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Ein 22-Jähriger wird am 10. Oktober in Stuttgart-Feuerbach erstochen, kurze Zeit später nimmt die Polizei einen 24-jährigen Verdächtigen fest. Nun klicken erneut die Handschellen – bei drei Männern aus dem Raum Esslingen.















Stuttgart/Esslingen - Im Rahmen der Ermittlungen zur Tötung eines 22 Jahre alten Mannes am Wilhelm-Geiger-Platz in Stuttgart-Feuerbach, hat die Polizei nun drei weitere Tatverdächtige im Alter von 19, 21 und 22 Jahren festgenommen. Seit Mitte Oktober sitzt bereits ein 24 Jahre alter Verdächtiger in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei bereits berichtet hatte, wurde der 22-Jährige am Sonntag, 10. Oktober, während eines Streits am Wilhelm-Geiger-Platz erstochen. Am 14. Oktober wurde der 24-Jährige unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Weitere Ermittlungen führten die Beamten nun auf die Spur der drei Männer, die im Verdacht stehen, an der tödlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein.

Die Verdächtigen wurden am Mittwochabend aufgrund zuvor erlassener Haftbefehle wegen des Verdachts des Mordes festgenommen und ihre Wohnungen im Kreis Esslingen durchsucht. Die sichergestellten Beweismittel werden nun ausgewertet. Die Männer werden im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und zu den Hintergründen dauern noch an.