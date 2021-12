1 Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hat sechs Kinder. Foto: dpa/Greg Allen

“Du hast mir einen Grund zum Leben gegeben“ – mit emotionalen Worten wendet sich Alec Baldwin an seine Frau. Nach dem tödlichen Schuss auf eine Kamerafrau hat der Schauspieler jegliche Verantwortung abgestritten.















Link kopiert

New York - Rund sechs Wochen nach dem tödlichen Schuss an einem Filmset hat sich Hollywood-Star Alec Baldwin (63) mit einer emotionalen Botschaft bei seiner Ehefrau Hilaria (37) für deren Unterstützung bedankt. „Egal, was mir passiert, egal, was ich erleide, ob ich irgendetwas verliere - niemand kann mir die Freude und Liebe nehmen, die du mir gegeben hast, Hilaria“, schrieb Baldwin am Freitag bei Instagram. „Es sind harte Zeiten. Die Welt wird von Wolken des Hasses erstickt. Aber du hast mir einen Grund zum Leben gegeben. Unser Leben mit unserer Familie ist alles, was mir wichtig ist.“ Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hat sechs Kinder.

Zuvor hatte Baldwin in einem am Donnerstagabend ausgestrahlten Interview mit dem Sender ABC erstmals ausführlich über den Filmset-Vorfall gesprochen. Die getötete Kamerafrau Halyna Hutchins (42) sei von allen geliebt und bewundert worden, sagte der Schauspieler und Produzent. Er könne es immer noch nicht glauben, dass das passiert sei.

Baldwin: „Ich habe nicht abgedrückt“

Baldwin betonte: „Ich habe nicht abgedrückt.“ Er würde niemals mit einer Waffe auf eine Person zielen und abdrücken. Er habe „keine Ahnung“, wie die scharfe Munition ihren Weg in die Waffe fand. Jemand müsse die Waffe mit scharfer Munition geladen haben. „Irgendjemand hat scharfe Munition in eine Waffe getan, scharfe Munition, die nicht auf dem Gelände hätte sein sollen. Irgendjemand ist dafür verantwortlich, was passiert ist, und ich kann nicht sagen, wer das ist, aber ich bin es nicht.“

Bei dem Dreh für den Western „Rust“ auf einer Filmranch in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico wurde am 21. Oktober Hutchins tödlich verletzt und Regisseur Joel Souza (48) an der Schulter getroffen. Hauptdarsteller Baldwin hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene benutzt. Die noch laufenden Ermittlungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte. Die Polizei prüft derzeit, wie es dazu kommen konnte.