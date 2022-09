1 Prinz Harry kehrt am Morgen nach dem Tod der Queen nach Windsor zurück. Foto: dpa/Aaron Chown

In London wartet Herzogin Meghan. Mit dem Tod von Königin Elizabeth II. sind die Kinder von Prinz Harry und seiner Frau nun Prinz und Prinzessin.















Gut zwölf Stunden nach seiner Ankunft in Schottland ist Prinz Harry am Freitag wieder abgeflogen. In schwarzem Anzug und mit Tasche über der Schulter bestieg er am Vormittag einen Flug von Aberdeen nach London. Er landete kurz vor Mittag in der britischen Hauptstadt. Anders als andere Mitglieder der königlichen Familie war der 37-jährige Queen-Enkel am Donnerstag erst nach dem Tod seiner Großmutter Königin Elizabeth II. auf dem Landsitz Balmoral in Schottland eingetroffen.

Das Verhältnis von Prinz Harry zum Rest der königlichen Familie gilt als angespannt, seit er mit seiner Frau Meghan (41) in die USA gezogen ist und in Interviews immer wieder Kritik an seinen Familienmitgliedern geäußert hat. Mit dem Tod von Königin Elizabeth II. sind die Kinder von Prinz Harry und seiner Frau Meghan – Archie (3) und Lilibet (1) – nun formal Prinz und Prinzessin.

Archie und Lilibet sind nun Enkel des Königs

Diese Titel stehen ihnen als Enkel des regierenden Monarchen Charles III. zu. Dies geht aus den Regeln hervor, die König Georg V. 1917 erließ. Ihnen steht auch die Bezeichnung „Königliche Hoheit“ zu. Ob sie die Titel auch tragen werden, werden ihre Eltern entscheiden müssen.

Meghan hatte im vergangenen Jahr in einem Interview gesagt, ihrem 2019 geborenen Sohn Archie Mountbatten-Windsor sei der Titel Prinz absichtlich vorenthalten worden. Nach Angaben von Chronisten stand er ihm aber zu dem Zeitpunkt gar nicht zu, weil er zu weit unten in der Thronfolge stand.

Das Paar war die Woche in Europa unterwegs

Harry und Meghan sind seit einigen Tagen schon in Europa, unter anderem waren sie am Dienstag in Düsseldorf. Die Kinder wurden in der Öffentlichkeit nicht gesehen. Die nordrhein-westfälische Hauptstadt wird im kommenden Jahr die Invictus Games ausrichten. Als ehemaliger Soldat in Afghanistan setzt sich Harry für diese paralympischen Wettkämpfe von Kriegsveteranen ein.

Harry und Meghan, offiziell Herzog und Herzogin von Sussex, wollten am Donnerstagabend in London an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilnehmen. Sie sagten die Teilnahme ab, als sich am Nachmittag eine Verschlechterung des Gesundheitszustands der Queen abzeichnete.

Harry scheint sich mit der Queen ausgesöhnt zu haben

Meghan war nicht mit nach Schottland gereist, ebenso wie ihre Schwägerin Kate (40), die Frau von Thronfolger Prinz William (40), die sich in Windsor bei London um die Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) kümmerte.

Das Fernbleiben der Herzogin in Balmoral führte zu Spekulationen in der britischen Presse. Der königliche Korrespondent der BBC, Nicholas Witchell, sagte, Meghan würde vor Ort vermutlich nicht mit offenen Armen empfangen werden.

Das Verhältnis zwischen Prinz Harry und der Queen soll in den letzten Monaten aber wieder harmonisch gewesen sein. Im Juni reiste das Paar nach Großbritannien – anlässlich des 70. Thronjubiläums der Queen. Dabei lernte Elizabeth II. auch ihre Enkelin Lilibet kennen.