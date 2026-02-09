Nach Sturz von Lindsey Vonn: Olympia-Reporter diskutieren – verhindern neue Regeln Dramen auf der Piste?

Olympia-Reporter diskutieren – verhindern neue Regeln Dramen auf der Piste?

1 Die Skiwelt unter Schock: Am Sonntag musste US-Star Lindsey Vonn nach einem Sturz verletzt abtransportiert werden. Foto: Uncredited/Olympic Broadcasting

Nach dem Sturz-Drama um Lindsey Vonn stellt sich die Frage: Würde eine unabhängige medizinische Untersuchung einen solchen Fall verhindern? Unsere Reporter diskutieren.











Es war DAS Drama der bisherigen Tage der Olympischen Winderspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo: Der Sturz von Lindsey Vonn in der Abfahrt am Sonntag. Der US-Star wollte sein Comeback im Alter von 41 Jahren und einer Teilprothese im rechten Knie mit Olympia-Gold krönen, riss sich kurz vor den Spielen aber das Kreuzband im linken. Dennoch trat sie an, stürzte und brach sich den Unterschenkel.