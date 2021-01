So äußert sich Winfried Kretschmann zu den Ausschreitungen am US-Kongress

1 Kretschmann erinnerte auch an die Bilder vom Sturm auf den Reichstag im Herbst im Zuge der Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen (Archivbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Nach den Ausschreitungen am US-Kongress hat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann dazu aufgerufen, die Demokratie gegen ihre Feinde zu verteidigen. Er erinnert auch an Bilder aus Deutschland.

Stuttgart - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat nach den Ausschreitungen am US-Kongress dazu aufgerufen, die Demokratie gegen ihre Feinde zu verteidigen. „Die Brandmauer gegen Rechtsaußen muss stehen“, sagte der Grünen-Politiker am Freitag im Landtag in Stuttgart. Er erinnerte auch an die Bilder vom Sturm auf den Reichstag im Herbst im Zuge der Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Die Demokratie sei nichts Fertiges, sondern ein Prozess, der immer wieder neu erkämpft werden müsse.

Die Bilder vom Sturm auf das Kapitol zeigten, wohin es führe, wenn „nicht auf Vernunft und Fakten, sondern auf Paranoia und Verschwörungstheorien“ gesetzt werde.

In der US-amerikanischen Hauptstadt waren am Mittwoch (Ortszeit) Proteste wütender Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump eskaliert und hatten das politische Zentrum der USA zeitweise in beispielloses Chaos gestürzt.