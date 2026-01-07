Nach Stromausfall in Berlin: Wo Linksextremisten auch in Baden-Württemberg Sabotageaktionen begehen

Wo Linksextremisten auch in Baden-Württemberg Sabotageaktionen begehen

1 Die Polizei in Berlin sucht nach Zeugen, die Angaben machen können zu den mutwillig in Brand gesetzten Kabel (li.). Auch in der Region Stuttgart kam es auf einem Tesla-Gelände bereits zu einem Brandanschlag. Foto: Eibner-Pressefoto

Zu dem Brandanschlag auf das Stromnetz in Berlin haben sich Linksextremisten bekannt. Auch im Südwesten kommt es zu Sabotageaktionen – einer aus der Region Stuttgart sticht hervor.











Tagelang mussten Zehntausende Menschen in Berlin ohne Strom auskommen – und das bei klirrender Kälte mit Eis und Schnee. An diesem Mittwoch können die Betroffenen des längsten Berliner Stromausfalls der Nachkriegsgeschichte aufatmen: Im Laufe des Tages soll die Versorgung wieder in allen betroffenen Gebieten im Südwesten der Hauptstadt anlaufen.