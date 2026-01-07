Nach Stromausfall in Berlin: Wo Linksextremisten auch in Baden-Württemberg Sabotageaktionen begehen
1
Die Polizei in Berlin sucht nach Zeugen, die Angaben machen können zu den mutwillig in Brand gesetzten Kabel (li.). Auch in der Region Stuttgart kam es auf einem Tesla-Gelände bereits zu einem Brandanschlag. Foto: Eibner-Pressefoto

Zu dem Brandanschlag auf das Stromnetz in Berlin haben sich Linksextremisten bekannt. Auch im Südwesten kommt es zu Sabotageaktionen – einer aus der Region Stuttgart sticht hervor.

Tagelang mussten Zehntausende Menschen in Berlin ohne Strom auskommen – und das bei klirrender Kälte mit Eis und Schnee. An diesem Mittwoch können die Betroffenen des längsten Berliner Stromausfalls der Nachkriegsgeschichte aufatmen: Im Laufe des Tages soll die Versorgung wieder in allen betroffenen Gebieten im Südwesten der Hauptstadt anlaufen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.