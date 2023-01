1 Der Tunnel wurde wieder freigegeben (Archivbild) Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

Am Montag kommt es im Engelbergtunnel zu einem Stromausfall, der eine Vollsperrung und Verkehrschaos nach sich zieht. Am Montagabend und im Laufe des Dienstags werden Spuren freigegeben, am Dienstagabend gibt die Polizei endgültig Entwarnung.















Nachdem es am Montagnachmittag auf der A81 im Engelbergtunnel zu einem Stromausfall gekommen war, der eine Vollsperrung beider Röhren nach sich zog, konnte die Polizei am Dienstagabend den Tunnel wieder komplett für den Verkehr freigeben.

Am Montag war es gegen 13.45 Uhr wegen eines defekten Geräts zu einem Stromausfall gekommen, der einen Fehlalarm in der Brandmeldeanlage auslöste. Deshalb wurde der Tunnel voll gesperrt, was für ein Verkehrschaos auf der A81 und der A8 sorgte. Am späten Montagabend wurde laut Polizei jeweils eine Spur in Richtung Stuttgart sowie in Richtung Heilbronn freigegeben. Als am Dienstagmittag der Defekt behoben werden konnte, folgte die Freigabe der jeweils zweiten Spur in beide Richtungen.

Am Dienstabend gegen 21 Uhr konnte die Polizei schließlich die dritte Fahrspur in Richtung Heilbronn freigeben, gegen 23 Uhr war dann auch die dritte Spur in Richtung Stuttgart wieder befahrbar.