Streit in Deizisau: Geschlagen, mit Pfefferspray besprüht und Handy geraubt – Zeugen gesucht

1 Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubes in Deizisau. Foto: dpa/Carsten Rehder

Drei Männer stehen im Verdacht des schweren Raubes. Die Kriminalpolizei ermittelt, weil sie einen flüchtig Bekannten geschlagen, mit Pfefferspray besprüht und sein Handy gestohlen haben sollen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.











Ein nächtlicher Streit ist für einen Mann in Deizisau schmerzhaft ausgegangen. Wie die Polizei berichtet, soll es zwischen ihm und drei ihm flüchtig Bekannten aus unbekannter Ursache am Montag gegen 22.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung in einer Grundstückszufahrt in der Rosenstraße gekommen sein. In deren Folge sollen die Unbekannten, von denen zwei etwa 20 und einer etwa 40 Jahre alt sein soll, auf den Geschädigten eingeschlagen, ihn mit Pfefferspray besprüht und sein Handy geraubt haben. Mit einem grauen Opel ukrainischer Zulassung seien sie geflüchtet. Das Opfer wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubes und bittet um Hinweise unter Telefon 07 11 / 3 99 00.