Wohnen in Esslingen Zentrale Lage mit Panoramablick

Besser geht’s kaum: Wer in der Umgebung der oberen Mülbergerstraße in Esslingen wohnt, hat nicht nur einen tollen Panoramablick auf die Stadt, sondern auch viel Grün um sich und einen kurzen Weg in die City. Doch das hat auch seinen Preis – im wahrsten Sinne des Wortes.