Nach Silvester in Esslingen: „Ich würde das verbieten“ –Straßenreiniger haben klare Meinung zu Feuerwerk

Angebot in Esslinger Franziskanerkirche Weiterhin meditatives Tanzen und gregorianisches Mittagsgebet

Wegen Stellenkürzungen war die Zukunft des „Klosters für die Stadt“ in Esslingen unsicher. Das spirituelle Angebot in der Franziskanerkirche bleibt jedoch erhalten – wenngleich in kleinerem Umfang.