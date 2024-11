Nach schwerem Unfall in Kirchheim: Radfahrer stirbt an den Unfallfolgen

1 Der schwer verletzte Radfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort ist er an den Folgen des Unfalls gestorben. Foto: picture alliance/dpa/Moritz Frankenberg

Der 78-jährige Radfahrer, der in Kirchheim-Jesingen am 14. November vom Rad fiel und dabei schwer verletzt wurde, ist gestorben.











Ein 78-jähriger Radfahrer, der am 14. November in der Theodor-Körner-Straße in Kirchheim-Jesingen einen Unfall hatte, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann war nahezu im Stillstand von seinem Herrenrad gefallen und beim Aufprall auf den Boden sehr schwer verletzt worden, teilt das Polizeipräsidium Reutlingen mit. Der Senior war nach dem Unfall mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Dort ist er dann am Dienstag gestorben.