Mit schwarzer Farbe: Unbekannte haben Seitenwände und weitere Flächen am Engelbergtunnel besprüht. Es entstand laut Polizei Schaden im fünfstelligen Bereich.











Ein unbekannter Graffitisprayer hat zwischen Mittwoch, 5 Uhr und Donnerstag, 8.30 Uhr, im Bereich des Engelbergtunnels an der A 81 bei Leonberg sein Unwesen getrieben. Wie die Polizei berichtet, verunstaltete er unter anderem die Seitenwände des Tunnels, einen Stromverteilerkasten sowie eine Lärmschutzwand mit Sprühfarbe. Der entstandene Schaden wird auf rund 12 000 Euro geschätzt.

Die Weströhre des Tunnels ist wegen des Brandes eines Sattelzug-Aufliegers für mehrere Wochen gesperrt. Bei dem Vorfall vom Dienstagnachmittag zogen sich zwei Personen schwere Rauchgasvergiftungen zu, außerdem wurden Teile der Tunneltechnik zerstört.

Zeugen, die Hinweise zum Graffiti-Sprayer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/6 86 90 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de an die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu wenden.