Feuerbach und Gerlingen: Razzien nach Schüssen in Weilimdorf – Polizei nimmt zwei Personen fest

8 Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei ist in der Nacht auf Montag in Feuerbach unterwegs. Foto: SDMG/Schulz

Die Polizei hat in der Nacht auf Montag mehrere Gebäude durchsucht. Die Razzien stehen in Zusammenhang mit einem angeschossenen 16-Jährigen.











Nach den Schüssen in Weilimdorf am späten Samstagabend hat die Polizei in der Nacht auf Montag zwei Gebäude in Stuttgart-Feuerbach und Gerlingen durchsucht. Spezialeinsatzkommandos nahmen zwei Personen fest. Eine davon befinde sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Auf einem Spielplatz bei der Lindenbachhalle in Weilimdorf war es in der Nacht zum Sonntag gegen 22.45 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen, in dessen Verlauf mehrere Schüsse abgegeben worden waren. Einige Zeit später wurde am Nordbahnhof, rund sieben Kilometer entfernt, ein durch Schüsse schwer verletzter Jugendlicher gefunden. Der 16-Jährige kam ins Krankenhaus, schwebte aber nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei war daraufhin in der Nacht und am Sonntagvormittag mit einem Großaufgebot in Weilimdorf im Einsatz. Der mutmaßliche Tatort, der Sitzbereich mit Bänken am Rande des Spielplatzes „Beim Esel“, wurde abgesperrt, die angrenzenden Straßen von Einsatzkräften durchkämmt.