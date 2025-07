Nach Schicksalsschlag bei Grupp: Trigema-Chefin Bonita Grupp: „Was mir jetzt hilft, ist Routine“

1 Bonita Grupp beim Unternehmertag. Ihre Firma Trigema bezeichnet sie als ihr „Baby“. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Bonita Grupp fokussiert sich nach dem Siuizidversuch des Vaters auf den Familienbetrieb. „Die Firma ist wie mein Baby.“ Rückhalt findet sie auch in der Belegschaft.











Bonita Grupp (35) will sich nicht auf ihre Familiengeschichte reduzieren lassen. Das war so als im November 2023 bekanntwurde, dass der Patriarch Wolfang Grupp (83) die Führung des Familienunternehmens Trigema an seine Kinder Bonita und Wolfgang Grupp junior (34) übergibt und das ist auch heute so – nur wenige Tage nachdem bekanntwurde, dass ihr an Altersdepression erkrankter Vater Anfang Juli versucht hat, sein Leben zu beenden.