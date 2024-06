Nach Sanierung in Aichwald: Alte Sporthalle soll bald wieder für Schulen und Vereine öffnen

Nach Sanierung in Aichwald

1 Sportler des ASV weihten die Halle am Donnerstagnachmittag ein. Foto: Horst Rudel

Nach gut zwei Jahren Bauzeit und 4,2 Millionen Euro Investitionskosten haben die Aichwalder die Alte Sporthalle in Schanbach (Kreis Esslingen) eingeweiht. Diese soll in einigen Wochen genutzt werden können – und einen neuen Namen erhalten.











Ein formvollendeter Purzelbaum nach dem anderen auf der einen Hallenseite, Körbewerfen auf der anderen: das geht in der frisch sanierten „Alten Sporthalle“ im Aichwalder Gemeinde- und Schulzentrum gleich viel besser. In dieser Woche haben die Sportler des ASV Aichwald – kurz für Allgemeiner Sportverein – als erste den Probelauf auf dem neuen Sportboden wagen dürfen. Dieser ist nun in einem dunklen Blau-Grau gehalten statt hellem Grau-Grün. Und die Toiletten-, Dusch- und Umkleidekabinen aus den 1970ern wurden ausgetauscht. Aber auch für die Sportler weniger ersichtliche, doch für den Fortbestand des Gebäudes wichtige Arbeiten sind erledigt. Das Projekt war aufgrund der hohen Kosten umstritten. 4,2 Millionen Euro wurden investiert.