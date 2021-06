1 Der eckige Betonkoloss, der direkt an der Bahnhofstraße liegt, soll nach der Modernisierung wieder als Frequenzbringer für die Innenstadt fungieren. Foto: Michael Steinert

Aus dem NC-Einkaufstempel wird NT, das Nürtinger Tor. Der neue Eigner modernisiert den Bau von 1970 und holt den Media Markt zurück in die Stadt.

Nürtingen - Ein bisschen Großstadtflair ist 1970 in Nürtingen eingezogen, als das NC-Center in der Bahnhofstraße eröffnete. Von nun an diente der vielstöckige Betonkoloss mit dem Nanz-Lebensmittelmarkt und dem Kaufhaus Hauber als der Einkaufstempel in der Stadt und katapultierte die Kommune in die Liga der Mittelzentren. Das Konzept funktionierte viele Jahrzehnte weiter, weil der Media-Markt und der Drogeriemarkt Müller als Magnete dienten. Der Niedergang kam schleichend. Steigender Konkurrenzdruck und sinkende Umsätze bewegten Hauber 2018 schließlich zur Aufgabe. Im Sommer 2020 schloss auch der Media Markt. Nun will die Geiger Unternehmensgruppe aus Oberstdorf als neuer Eigner dem NC neues Leben einhauchen und für den Umbau des Centers rund 28 Millionen Euro in die Hand nehmen.