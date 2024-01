Nach rechtsextremem Geheimtreffen: Bürgermeister-Appell gegen Rassismus

1 In Berlin kamen am Mittwoch rund 2000 Menschen zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus. Nun soll auch in Stuttgart demonstriert werden. Foto: IMAGO/Carsten Thesing/IMAGO/Carsten Thesing

Kommunalpolitiker aus der Region haben am Freitag zu einem „Schulterschluss der demokratischen Mitte“ für Demokratie und gegen Rechtsextremismus aufgerufen. „Mit großer Sorge nehmen wir die aktuellen Entwicklungen in unserer Gesellschaft wahr: Rechtsextremistische Strömungen versuchen, unsere demokratische Grundordnung zu untergraben“, heißt es in einem offenen Brief von 29 Oberbürgermeistern und einer Oberbürgermeisterin aus der Region. Zu den Erstunterzeichnern gehören unter anderem Frank Nopper aus Stuttgart, Boris Palmer aus Tübingen, Matthias Klopfer aus Esslingen, Matthias Knecht aus Ludwigsburg und Carmen Haberstroh aus Metzingen.

Bedrohung für die demokratische Ordnung

Den Unterzeichnern sei bewusst, dass sie in ihrer Funktion dem Neutralitätsgebot unterliegen. Zugleich erscheint es ihnen „unerlässlich“, sich persönlich für die Demokratie einzusetzen und klar und eindeutig Position gegen extremistische Äußerungen zu beziehen. „Wir sind in großer Sorge um die Zukunft unseres Landes“, heißt es. Rechtsextremistische Bestrebungen bedrohten die freiheitlich demokratische Ordnung, die Wirtschaft „und unser friedliches und tolerantes Zusammenleben in unseren Städten“.

Nach der Überwindung des Nationalsozialismus hätten die Gründungsväter und -mütter die Grundlage unseres heutigen Zusammenlebens klar formuliert. Nun gehe es darum, die demokratische Grundordnung zu verteidigen. „Im Sinne der vielen Menschen aus weit mehr als 150 Nationen, die bei uns in unseren Städten leben. Im Sinne derer, die aktuell unsere Hilfe benötigen. Im Sinne derer, die bestens integriert sind und ihren Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Im Sinne aller, die friedlich zusammenleben wollen“, heißt es in dem Appell.

Auch wenn nicht explizit erwähnt, dürften die Enthüllungen über Treffen rechtsextremer Aktivisten rund um die AfD und deren „Deportationspläne“ einer der Auslöser des Appells sein. Teilnehmer dieses Treffens sollen einem Bericht des Recherchenetzwerkes Correctiv zufolge eine Strategie für die Umsiedlung von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund diskutiert haben, sollte die AfD in Regierungsverantwortung kommen. Teile der AfD stehen offen zu diesen Plänen. Die geplante Deportation von Millionen Menschen aus Deutschland sei „kein Geheimplan, sondern ein Versprechen“, sagte dem Sender RBB zufolge der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag, Hans-Christoph Berndt.

In Stuttgart wird am Samstag und am Sonntag demonstriert

In Stuttgart finden dazu am Wochenende zwei Demonstrationen statt. Unter dem Motto „Alle zusammen gegen die AfD - Wer Menschen deportieren will, ist und bleibt ein Nazi“ ruft das Aktionsbündnis „Stuttgart gegen Rechts“ am Samstag, 20. Januar, um 14 Uhr vor dem Neuen Schloss zu einer Kundgebung auf. Der Veranstalter rechnen nach eigenen Angaben mit rund 2000 Teilnehmern. Dem Aktionsbündnis „Stuttgart gegen Rechts“ gehören unter anderem zivilgesellschaftlichen Initiativen, antifaschistische Gruppen und Jugendorganisationen der Parteien und Gewerkschaften an.

Eine zweite Demonstration findet am Sonntag um 15 Uhr auf dem Marktplatz statt, organisiert von der Jüdischen Studierenden-Union. Die Demo steht unter dem Motto „Stuttgart hält zusammen – Demokratie, Vielfalt, Freiheit verteidigen“. Hauptredner wird Michael Blume sein, der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung. Sprechen werden unter anderem auch Kunst- und Wissenschaftsministerin Petra Olschowski, Detlef Raasch vom Verein Christopher Street Day, Simone Fischer, Beauftragte der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen und die Schulbürgermeisterin der Stadt, Isabel Fezer. Die Veranstalter erwarten mehr als 1000 Teilnehmer.