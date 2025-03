Nach Rauswurf von Detlev von Platen: Frau von Ex-Vorstand schießt gegen Porsche

1 Olivia von Platen (28) und ihr Ehemann Detlev (61): Sie ist Influencerin, er war Vertriebsvorstand bei Porsche. Foto: Imago/Jan Huebner, Porsche AG

Olivia von Platen ist Influencerin und Frau des Ex-Porsche-Managers Detlev von Platen. Warum dieser Anfang Februar rausgeworfen wurde, dazu hat die 28-Jährige nun ihre Version auf Instagram erzählt. Ihr Mann dagegen hat nur lobende Worte.











Link kopiert

Eine grüne Tasse sagt mehr als tausend Worte – vor allem wenn sie in der Küche des Ex-Porsche-Vorstands Detlev von Platen steht. Seine Frau Olivia von Platen hat auf der Instagram-Plattform ein Video hochgeladen, in dem sie über die Entlassung ihres Mannes spricht – und Porsche dabei unterschwellig ein altbackenes Rollenverständnis unterstellt. Zwar nimmt von Platen dabei nicht den Namen des Unternehmens in den Mund. Aber gut sichtbar am Anfang des Videos steht eben diese grüne Tasse, auf der ein Porsche Logo prangt.

Während die Influencerin Videoschnipsel zeigt, wie sie ihre Kinder anzieht, Essen zubereitet und shoppen geht, spricht sie 45 Sekunden darüber, was aus ihrer Sicht vielleicht dazu beigetragen habe, dass ihr Mann nun nicht mehr als Vertriebsvorstand bei dem Sportwagenhersteller arbeitet. „Ihm wurde immer wieder gesagt, er solle mir nahe legen, diesen Job vielleicht zu lassen.“ Olivia von Platen hat derzeit 102 000 Follower auf der Social-Media-Plattform Instagram und gibt quasi täglich Einblicke in ihr Leben. Ihr Mann habe sie dabei immer unterstützt, er habe „immer und gegenüber jedem die Einstellung, dass ich als seine Frau völlige Freiheit habe, das zu tun und zu lassen was mir Spaß macht“, sagt von Platen.

Wie reagiert Porsche auf das Video der Influencerin?

Bereits Anfang Februar kam es bei Porsche zu einem Manager-Beben. Zeitgleich verkündete der Konzern, sowohl den damaligen Vizechef Lutz Meschke als auch den Vertriebsvorstand Detlev von Platen entlassen zu wollen. Gründe wurden nicht genannt. Meschke wurde nachgesagt, zu heftig am Stuhl von Vorstandschef Oliver Blume, der neben Porsche auch den VW-Konzern führt, gesägt zu haben. Von Platen wurde offenbar der Absatzeinbruch in China vorgeworfen.

Unsere Empfehlung für Sie Kritik an Lutz Meschke und Detlev von Platen Porsche-Vize steht wohl kurz vor dem Rauswurf Die Geschäfte in China laufen miserabel für den Stuttgarter Sportwagenhersteller. Nun müssen zwei Vorstände zum Gespräch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Porsche.

Wie reagiert Porsche auf die Vorwürfe der Influencerin? „Kein Kommentar“, heißt es seitens des Unternehmens. Dass die Ehefrau mit ihren öffentlichen Videos über ihr Privatleben jedenfalls bei den Mitarbeitern für Gesprächsstoff sorgte, steht fest.

Detlev von Platen hat nur lobende Worte für Porsche

Ihr Job habe, sagt Olivia von Platen, immer wieder zu Diskussionen geführt, da die privaten Einblicke schädlich seien. Dabei habe sie ihren Mann weitestgehend aus Instagram rausgehalten, sagt von Platen in dem Video. Nicht, weil er die Öffentlichkeit scheue, sondern weil er Konflikte mit seinem Beruf als Top-Manager vermeiden wollte.

„Auch wenn es am Ende jetzt tatsächlich vielleicht dazu beigetragen hat, dass er aufgehört hat zu arbeiten“, sagt von Platen, „teilt er nach wie vor die Werte-Einstellung nicht, dass Frauen ihre Meinung, ihre Freiheit oder auch ihren Beruf dem des Mannes unterzuordnen haben.“ Ihre Moral der Geschichte sei, man solle Familie und Freunde nicht hinten anstellen, „denn die Familie bleibt, der Job nicht“.

Der ehemalige Porsche-Vorstand Detlev von Platen äußert keine Kritik. Foto: Porsche AG

Detlev von Platen selbst hat auf der Internetplattform LinkedIn derweil nur wohlwollende Worte für seinen ehemaligen Arbeitgeber: „Porsche ist nicht nur eine Marke, es ist ein Gefühl, eine Familie, eine Lebensart, eine Denkweise, die einen nicht mehr loslässt.“ Es sei ein echtes Privileg für ihn gewesen, mit dem Porsche-Team zusammenzuarbeiten. Und: Er könne es kaum erwarten zu sehen, wie die Marke weiter wachse. In dem Videobeitrag seiner Frau auf Instagram sagt er selbst nichts zu den von ihr erhobenen Vorwürfen.