Nach Raub in Baltmannsweiler

1 Dem Tatverdächtigen wird schwerer Raub zur Last gelegt. (Symbolbild) Foto: dpa

Nachdem eine 42-Jährige im Januar diesen Jahres in einer Bankfiliale in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) angegriffen und ausgeraubt wurde, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen.















Mitte Januar diesen Jahres hatte ein Mann eine 42-Jährige beim Geldabheben in einer Bankfiliale in Baltmannsweiler angegriffen und sie bedroht, ihm Bargeld auszuhändigen. Wie die Polizei mitteilte, wurde nun ein 34-jähriger Tatverdächtiger identifiziert. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Maskierter Mann bedroht 42-jährige

Wie bereits berichtet, war die Frau am Abend des 14. Januar 2022 im Vorraum einer Bankfiliale, um Geld abzuheben. Dabei wurde sie nach den Angaben von einer maskierten männlichen Person angegriffen und unter Drohung weiterer Gewalt dazu gezwungen, von ihrem Konto Bargeld abzuheben und dieses an den Täter auszuhändigen. Der maskierte Mann flüchtete anschließend zu Fuß. Eine laut Polizei sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief zunächst ergebnislos. Intensive Ermittlungen der Polizei führten nun auf die Spur des 34-Jährigen, dem der schwere Raub zur Last gelegt wird.

Tatverdächtiger bereits polizeibekannt

Als die Polizei ihm auf die Spur kam, verbüßte der polizeibekannte Mann bereits eine Ersatzfreiheitsstrafe wegen eines anderen Delikts in einem Justizvollzugskrankenhaus. Der 34-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den zuvor erlassenen Haftbefehl in Vollzug. Der Beschuldigte wurde anschließend wieder in das Justizvollzugskrankenhaus eingeliefert.