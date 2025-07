Nach rassistischer Entgleisung: TGBW-Vorsitzender fordert Rücktritt von Vöhringer Bürgermeister

1 Gökay Sofuoglu, der Vorsitzende der TGBW (Archivbild) Foto: Andreas Schwarz

Der Bürgermeister von Vöhringen geht einen Unternehmer mit türkischen Wurzeln rassistisch an und entschuldigt sich. Die türkische Gemeinde fordert dennoch seinen Rücktritt.











Link kopiert

Die Türkische Gemeinde in Baden-Württemberg (TGBW) fordert entschlossene Konsequenzen und den Rücktritt nach dem aus ihrer Sicht rassistischen Verhalten des Vöhringer Bürgermeisters Stefan Hammer (CDU). Wie der „Schwarzwälder Bote“ zuerst berichtete, soll Hammer die Familie türkischstämmigen Autohändler in Vöhringen (Kreis Rottweil) rassistisch beschimpft haben – „Kauft euch ein Grundstück in der Türkei“ soll er unter anderem gesagt haben. Auslöser soll der Streit um einen Parkplatz gewesen sein. Eine Überwachungskamera habe die Szene aufgenommen.

Nach harscher Kritik an seinem Verhalten – unter anderem distanzierte sich der Vöhringer Gemeinderat von ihm – entschuldigte sich Hammer für sein Verhalten. Meine im Affekt verwendete Wortwahl könnte im gegebenen Kontext als rassistisch gewertet werden“, so Hammer. Sein Verhalten gegenüber der Familie spiegle nicht seine politische Haltung wider. Es hätten außerdem Gespräche in respektvollem Ton mit der Familie stattgefunden.

TGBW: Entschuldigung nicht ausreichend

Doch die schriftliche Entschuldigung, in der er von einer „emotionalen Entgleisung“ spricht, ist der TGBW nicht genug: Das mache sein Verhalten „nicht weniger rassistisch – ganz im Gegenteil: In diesem emotionalen Erregungszustand kam Hammers wirkliche Gesinnung zum Vorschein“, schreibt die TGBW in einer Erklärung.

Die öffentliche Entschuldigung sei nicht ausreichend. Würde Hammer tatsächlich die richtigen Schlüsse ziehen, würde er zur Diskussion stellen, ob er mit seiner Gesinnung die richtige Person für das Amt eines Bürgermeisters sei. „Die einzige richtige Konsequenz wäre ein Rücktritt“, so die TGBW.

„Immer mehr islamfeindliche Äußerungen“

Gökay Sofuoğlu, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg, ergänzt: „Wir erleben aktuell immer mehr islamfeindliche und antimuslimische Äußerungen und Handlungen, auch in Schulen, das darf nicht legitimiert werden.“

Stefan Hammer ist seit 2007 Bürgermeister von Vöhringen, wurde zuletzt 2022 mit fast 75 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Vöhringen liegt im Kreis Rottweil und hat etwa 4500 Einwohner.