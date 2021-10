Attacke in Sinsheim Mann erblindet nach Angriff auf linkem Auge – Zeugen gesucht

Ein 54-Jähriger sammelt am frühen Samstagmorgen in Sinsheim Flaschen, als er von einem Unbekannten attackiert wird. Bei den Angriff wird der 54-Jährige schwer am linken Auge verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.