1 Für die Einhaltung der Auflagen wie Maskenpflicht ist der Versammlungsleiter verantwortlich. Foto: Andreas Rosar

Bald soll in Stuttgart wieder gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert werden. Gegen den Kopf der sogenannten Querdenker ist Anzeige wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz erstattet worden.

Stuttgart - Die Aufarbeitung der einen Demo ist noch nicht abgeschlossen, da dräut schon die nächste: Am 17. April wollen wieder Coronaleugner und Kritiker der Schutzmaßnahmen in Stuttgart auf die Straße gehen. Besonders brisant ist die Ankündigung gleich in zweierlei Hinsicht: Zum einen werden nach der Demo am vergangenen Samstag die Stadt und ihr Ordnungsamt unter extrem scharfer Beobachtung stehen, wie sie mit dem Thema umgehen. Nach wie vor reißt die Kritik an der Stadt nicht ab, weil sie kein Verbot der Querdenker-Demo am vergangenen Samstag für rechtlich möglich gehalten hatte.