18-Jährige in Stuttgart mutmaßlich vergewaltigt

1 Die Polizei sucht nach dem Täter: Nach einer Party im Höhenpark Killesberg soll eine Frau vergewaltigt worden sein (Archivbild). Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Nach einer auf Instagram beworbenen Party im Höhenpark Killesberg soll ein Mann eine junge Frau in Stuttgart vergewaltigt haben. Die Polizei sucht nach dem Täter – und bittet Zeugen um Hinweise.

Stuttgart - Nach einer Open-Air-Party Höhenpark Killesberg soll eine 18-Jährige in Stuttgart vergewaltigt worden sein. Die junge Frau habe sich gegen zwei Uhr in der Nacht auf Samstag mit zwei Freundinnen auf der auf Instagram beworbenen Fete aufgehalten, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.

Nachdem sie ihre Freundinnen auf der Party verloren hatte und nach ihnen suchte, sei sie von einer Gruppe von zwei jungen Männern und einer jungen Frau angesprochen und verfolgt worden, heißt es in der Polizeimitteilung weiter. Während sich ein Mann und die Frau von der Geschädigten abwendeten, lief der zweite Mann aus der Gruppe der 18-Jährigen weiter hinterher und trug sie ein kurzes Stück zu einem noch nicht genau bekannten Tatort.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Dort drückte der Mann die Frau den Angaben zufolge zu Boden, zog ihr das Kleid nach oben und vergewaltigte sie. Anschließend flüchtete er demnach in unbekannte Richtung. Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: Er soll etwa 1,75 Meter groß sein und ein südländisches Aussehen haben. Ferner habe er eine kurze, schwarze Hose und ein helles T-Shirt getragen. Der Täter habe Deutsch ohne Akzent und Dialekt gesprochen.

Die Beamten bitten Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 0711 8990 5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.