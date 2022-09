1 Noch am Vormittag nach der Panne stand der Autokran in der Ausfahrt. Foto: Roberto Bulgrin

Der 60 Tonnen schwere Autokran wartete auch mehr als 24 Stunden nach seiner Panne auf der B10 bei Plochingen (Kreis Esslingen) noch auf den Abtransport.















Das schwergewichtige Pannenfahrzeug, das am Mittwoch im morgendlichen Berufsverkehr auf der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart unterhalb der Reichenbacher Querspange liegen geblieben war und einen langen Rückstau bis nach Ebersbach verursacht hatte, lag auch am Donnerstagvormittag noch in der Reichenbacher Auffahrt auf die Bundesstraße.

Polizei sichert Stelle über Nacht

Dorthin hatte ein sogenannter Masterlift den 60 Tonnen schweren Autokran geschoben, nachdem zuvor alle Abschleppversuche fehlgeschlagen waren. Laut Polizeibericht hätte das Pannenfahrzeug dann auf einen Anhänger verladen und abtransportiert werden sollen– was aber nicht passierte. Wie Polizeisprecher Michael Schaal am Donnerstag mitteilte, habe die Genehmigung für den Abtransport gefehlt. Man habe den Abstellort gesichert und über Nacht auch beleuchtet. Man könne jedoch von Glück sprechen, dass der Autokran noch vor der aktuellen Baustelle an der Filsbrücke bei Plochingen liegen geblieben sei.

Laut dem technischen Leiter Franz Frey ist das Fahrzeug der Firma CT Kranservice Göppingen wegen eines Motorschadens auf der Strecke geblieben, der sich auch auf die Servolenkung auswirke. Dennoch sei es manövrierbar. Mittlerweile läge auch die Genehmigung für den Abtransport vor. Das Schwergewicht, das für das Aufstellen von Baukränen eingesetzt werde, werde noch im Laufe des Donnerstags von einem speziellen Abschleppwagen rückwärts die B-10-Auffahrt hochgezogen und dann über die Brücke der Querspange und die Bundesstraße zurück zum Standort der Firma nach Göppingen geschleppt. Dass für die Aktion kein Tieflader benutzt wird, läge nicht daran, dass das Gesamtgewicht dann die Brücke gesprengt hätte. Frey: „Die hält 100 Tonnen aus.“ Aber so ein Spezialfahrzeug wäre erst in zwei Monaten verfügbar gewesen.