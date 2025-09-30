Nach Notfall in LE: Frau schlägt auf Rettungsdienst und Polizei ein

1 Mit Schlägen ging eine stark alkoholisierte Frau in Leinfelden-Echterdingen gegen Polizeibeamte vor. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Eine 48-Jährige soll in Leinfelden-Echterdingen eine Helferin tätlich angegriffen haben. Auch gegen alarmierte Polizeibeamte ging die Frau vor.











Link kopiert

Mit Rettungskräften und der Polizei hat sich eine 48-Jährige am Montagabend in Leinfelden-Echterdingen angelegt.

Die Frau hatte nach Polizeiangaben wegen eines medizinischen Notfalls wohl Hilfe benötigt. Angehörige riefen daher gegen 21 Uhr den Rettungsdienst. Während das Personal Hilfsmaßnahmen einleitete, griff die Frau unvermittelt eine 27-jährige Rettungsangestellte an und schlug auf sie ein. Die Polizei wurde verständigt. Die Beamten stellten bei der 48-Jährigen eine massive Alkoholisierung von über drei Promille fest. Die Frau beleidigte daraufhin auch die Streifenbeamten und versuchte, Schläge gegen sie auszuteilen. Sie wurde in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht. Keiner der Beteiligten wurde durch die Attacken verletzt.

Das Polizeirevier Filderstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.