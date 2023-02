Nach Niederlage in BWOL

1 TVP-Kreisläufer Simon Baumgarten zeigt mehrmals gutes Gespür. Foto: /Herbert Rudel

Im Duell gegen den TSV Blaustein haben die Handballer des TVP kurz vor Schluss die Chance zum Sieg, sie verlieren aber trotzdem mit 34:35. Damit rutscht der Baden-Württemberg-Oberligist in der Tabelle auf Platz fünf und entfernt sich von der Spitze.















Um ihr Team zu unterstützen, standen die Zuschauer in der Plochinger Schafhausäckerhalle in den letzten 30 Sekunden auf. Es ging um alles. Kurz zuvor war es den Handballern des TV Plochingen gelungen, den knappen Rückstand, dem sie die ganze Zeit hinterhergelaufen waren, zu drehen. Doch die Gäste vom TSV Blaustein machten das Duell in der Baden-Württemberg Oberliga nochmals spannend und glichen aus: 34:34. Die letzte Möglichkeit für Plochingen blieb ungenutzt. Als die Blausteiner dann im Gegenzug trafen, war klar: Der TVP verliert die Partie mit 34:35 (17:18). Damit rutscht die Mannschaft vom zweiten auf den fünften Tabellenplatz – das schmälert auch ihre Aufstiegschancen.