Nach Niederlage des FC St. Pauli gegen Stuttgart: Bericht: VfB-Fans in Hamburger Taxi mit Pyros attackiert

Bericht: VfB-Fans in Hamburger Taxi mit Pyros attackiert

1 Der FC St. Pauli hatte sein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart mit 0:1 verloren. Foto: IMAGO/Oliver Ruhnke

Nach der 0:1-Niederlage des FC St. Pauli gegen den VfB kochten die Emotionen hoch. Laut einem Medienbericht kam es zu zwei gewalttätigen Attacken. In einem Fall sollen VfB-Fans in einem Taxi mit Pyrotechnik angegriffen worden sein. Was die Polizei dazu sagt.











Link kopiert

Nach der 0:1-Niederlage des FC St. Pauli gegen den VfB Stuttgart soll es in Hamburg zu mindestens zwei gewaltsamen Angriffen von mutmaßlichen St. Pauli-Ultras auf Passanten gekommen sein. In einem Fall sollen laut Hamburger Morgenpost (Mopo) VfB-Fans, die sich in einem Taxi befanden, mit Pyrotechnik attackiert worden sein.

Der FC St. Pauli hätte mit einem Sieg gegen die Stuttgarter den Verbleib in der Bundesliga fix machen können, durch das späte Siegtor für den VfB wurde der Klassenerhalt zumindest vertagt. Dementsprechend aufgeheizt war die Stimmung nach der Partie.

Einem Bericht der Mopo zufolge sollen mit roten Tüchern maskierte Angreifer auf der Reeperbahn ein Großraumtaxi, in dem sich die VfB-Fans befanden, gestoppt haben. Daraufhin hätten die Angreifer die Schiebetür des Autos aufgerissen und Pyros ins Innere des Taxis geworfen. Die Insassen retteten sich ins Freie, eine Person sei durch die Attacke leicht verletzt worden. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Auf Nachfrage bei der Hamburger Polizei bestätigte unserer Redaktion ein Sprecher, dass es zu einem Vorfall mit einem Taxi gekommen sei, dieser sei zwei Stunden später auch angezeigt worden. Ob sich die Attacke so zugetragen hatte, konnte der Sprecher allerdings weder dementieren noch bestätigen.

Gruppe schlägt Passanten nieder

In einem weiteren Fall sollen laut Mopo zehn bis 15 ebenfalls mit roten Tüchern vermummte Angreifer gegen 18.35 Uhr in der Bleicherstraße einen Passanten angegriffen und ihn niedergeschlagen haben. Danach seien die Täter geflüchtet. Der Geschädigte sei vom Rettungsdienst versorgt worden, wollte allerdings nicht in eine Klinik eingeliefert werden.

Auch diesen Vorfall konnte der Polizeisprecher bestätigen. Ob es sich bei dem niedergeschlagenen Passanten um einen VfB-Fan handelte, kann allerdings nicht gesagt werden. Dem Sprecher zufolge könnte es sich bei den Angreifern in beiden Fällen um die St. Paulianer Ultragruppierung „Rotsport“ gehandelt haben. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.