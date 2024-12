Nach mutmaßlichem Anschlag auf Weihnachtsmarkt: Scholz: Ereignisse in Magdeburg „lassen Schlimmes erahnen“

Scholz: Ereignisse in Magdeburg „lassen Schlimmes erahnen“

1 „Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen“, schrieb Scholz am Freitagabend im Online-Dienst X. Foto: dpa/Michael Kappeler

Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren. Bundeskanzler Olaf Scholz und zahlreiche Bundespolitiker zeigen sich betroffen.











Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und weitere führende Bundespolitiker haben mit Entsetzen auf den mutmaßlichen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg reagiert. „Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen“, schrieb Scholz am Freitagabend im Online-Dienst X. Seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen, sein Dank gelte „den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden“.

Vize-Kanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schrieb im Online-Dienst X über „furchtbare Nachrichten aus Magdeburg, wo Menschen die Adventszeit in Frieden und Gemeinschaft verbringen wollten“.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nannte die Nachrichten aus Magdeburg „zutiefst erschütternd“. Die Rettungsdienste täten alles, „um die Verletzten zu versorgen und Menschenleben zu retten“. Ihre Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen. „Die Sicherheitsbehörden werden die Hintergründe aufklären.“

Baerbock: „Die Bilder aus Magdeburg erschüttern mich zutiefst“

„Die Bilder aus Magdeburg erschüttern mich zutiefst“, schrieb auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne). „Für Familien und Freunde, die auf dem Weihnachtsmarkt Zeit miteinander verbringen wollten, ist nichts mehr, wie es war.“

„Das sind sehr bedrückende Nachrichten aus Magdeburg“, schrieb CDU-Chef Friedrich Merz auf X. „Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen.“ Auch Merz dankte „allen Einsatzkräften, die sich vor Ort um die Verletzten kümmern“.

„Es sind schreckliche Bilder, die uns aus Magdeburg erreichen“, schrieb FDP-Generalsekretär Marco Buschmann auf X. „Meine Gedanken sind bei den Menschen, die Opfer dieses furchtbaren Anschlags wurden.“

„Die Bilder aus Magdeburg sind erschütternd!“, schrieb AfD-Chefin Alice Weidel auf X. „In Gedanken bin ich bei den Hinterbliebenen und Verletzten. Wann hat dieser Wahnsinn ein Ende?“