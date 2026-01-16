1 Kurz vor 10 Uhr am Freitagmorgen vor dem Mediamarkt in der Blaubeurer Straße: Noch warten wenige Menschen darauf, dass sich die Tür öffnet. Wenig später sind es rund 50 Kunden und Kundinnen. Foto: Ulrike Schleicher

Nach dem Messerangriff hat der Elektrofachhandel seinen Verkauf in Ulm am Freitag wie angekündigt wieder aufgenommen. Aber von Normalität scheint die Situation weit entfernt.











Vielleicht wäre es am besten, wenn man einfach so weitermacht. Sich die Normalität im Alltag zurückholt. Das meint ein Mann zu einem älteren Ehepaar, das zusammen mit rund 50 anderen vor der großen Glastür des Mediamarkts in der Blaubeurer Straße am Freitagmorgen wartet. Kurz haben sie sich über die schreckliche Tat am Mittwoch unterhalten: Ein 29-jähriger Eritreer hat eine Frau und zwei Männer, alle drei Mitarbeiter des Fachmarktes, mit einem Messer verletzt.