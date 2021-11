1 Die Polizei nahm den Tatverdächtigen am Freitagabend fest. Foto: dpa/Johannes Neudecker

Am Donnerstagabend wurde ein 34-jähriger Mann in einer städtischen Unterkunft in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) mit einem Messer am Hals verletzt. Nun wurde der Tatverdächtige festgenommen.















Link kopiert

Kirchheim/Teck - Nach dem versuchten Tötungsdelikt am Donnerstagabend in einer städtischen Unterkunft im Lindorfer Weg in Kirchheim hat die Polizei den 52-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann war per Haftbefehl gesucht worden. Ihm wird vorgeworfen, mit einem Messer auf einen 34 Jahre alten Bewohner der Unterkunft eingestochen und diesen schwer verletzt zu haben. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Festnahme am Stuttgarter Hauptbahnhof

Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge tranken die beiden Männer im Laufe des Donnerstagabends Alkohol in der Wohnung des Opfers. Aus bislang unbekannten Gründen soll der 52-Jährige seinem Bekannten mit einem Messer unvermittelt in den Hals gestochen haben. Der 34-Jährige flüchtete im Anschluss in ein Nachbargebäude, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Bis zum Eintreffen der Beamten war der Tatverdächtige jedoch bereits geflüchtet.

Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen wurde er am Freitagabend durch die Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Am Samstag wurde der Tatverdächtige dem zuständigen Haftrichter vorgeführt – dieser setzte den bereits am Freitag erlassenen Haftbefehl in Vollzug.