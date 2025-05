Nach Messerangriff in Kirchheim Polizei ermittelt Verdächtigen – wegen Einbrüchen in Bank bereits in Haft

Nach einem Messerangriff im März in Kirchheim (Kreis Esslingen) hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Der 29-Jährige ist wegen eines Einbruchs bereits in Haft, nun wird im auch das versuchte Tötungsdelikt zur Last gelegt.