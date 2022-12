Schnee in der Region Stuttgart Wintereinbruch sorgt für viele Blechschäden

90 Unfälle im Stadtgebiet Stuttgart registrierte die Polizei am Mittwoch und am Donnerstagmorgen. Auch in der Region mussten Einsatzkräfte zu einigen Verkehrsunfällen ausrücken. Viele davon verliefen glimpflich. Ein Überblick.