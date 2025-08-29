Nach Mega-Abgang von Woltemade: Dieses Video zeigt die Ankunft des VfB-Stürmers in England

Dieses Video zeigt die Ankunft des VfB-Stürmers in England

1 VfB-Stürmer Nick Woltemade wechselt zu Newcastle United. Foto: Soeren Stache/dpa

Es ist der absolute Rekordtransfer des VfB Stuttgart. Für rund 90 Millionen wechselt Nick Woltemade zu Newcastle. Hier gibt es ein Video von seiner Ankunft.











Link kopiert

﻿ Nun also doch! Nick Woltemade verlässt den VfB Stuttgart. Doch nicht zu den Bayern, und auch nicht für rund 65 Millionen Euro. Denn es war der Premier League-Club Newcastle United, der kurz vor Transferschluss beim VfB anklopfte – und es sollen gar insgesamt rund 90 Millionen Euro an den Neckar fließen – vorbehaltlich der Medizincheck am Freitag geht problemlos über die Bühne.

Woltemade wurde umgehend vom Trainingsbetrieb freigestellt und konnte gleich am Donnerstag den Weg nach England antreten. Seine Ankunft in Newcastle wurde in einem Tiktok-Video festgehalten.

Da die Transferperiode am 1. September endet, gilt es für die Verantwortlichen des VfB Stuttgart, möglichst schnell einen Ersatz für den Stürmer zu finden, der sportlich eine große Lücke hinterlässt.