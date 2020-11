1 Der Notarzt hatte die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Foto: SDMG

Nach dem schweren Unfall am Dienstag in Esslingen, als eine Frau zwischen einem Lkw und einer Mauer eingeklemmt wurde, ist die Fußgängerin noch am selben Abend ihren Verletzungen erlegen.

Esslingen - Die 54-jährige Fußgängerin, die sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Esslinger Landolinsteige schwer verletzt hatte, ist am Abend des selben Tages ihren Verletzungen erlegen. Die Frau war gegen 15.50 Uhr von einem Lkw erfasst und zwischen dem Fahrzeug und einer Mauer eingeklemmt worden. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo sie später verstarb.