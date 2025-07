Nach Lkw-Brand bei Sulz: A81 noch bis in den Nachmittag voll gesperrt

A81 noch bis in den Nachmittag voll gesperrt

1 Ein Lkw-Brand sorgt für eine Sperrung auf der A81. Foto: Feuerwehr/Haberer

Viel Geduld brauchen Autofahrer auf der Autobahn 81. Ein Lastwagen brannte lichterloh. Die Aufräumarbeiten dauern an.











Nach einem Lkw-Brand ist die Autobahn 81 weiter in beide Richtungen voll gesperrt. Die Vollsperrung zwischen Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) und Empfingen (Kreis Freudenstadt) wird nach Polizeiangaben noch bis in den Nachmittag andauern.

Auf der Autobahn hatte am Montag ein Lastwagen Feuer gefangen. Der Lastzug war mit einem organischen Lösungsmittel beladen, das in der chemischen Industrie genutzt wird. Die Werksfeuerwehr der BASF hat nach Angaben der Polizei bei der Löschung unterstützt.

Fahrer wurde leicht verletzt

Der Sattelzug geriet den Angaben zufolge am Montag während der Fahrt ins Schlingern, prallte gegen die Leitplanke, kippte um und brannte. Der Fahrer des Lastzugs konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen und erlitt nur leichte Verletzungen. Umleitungsstrecken sind nach Polizeiangaben eingerichtet. Der Einsatzort sei großräumig abgesperrt.

Laut BASF hatte die Feuerwehr das Unternehmen mit seiner Werksfeuerwehr über TUIS (Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystem) um Unterstützung gebeten. TUIS ist ein Netzwerk, durch das Polizei und Feuerwehren bei Transport- und Lagerunfällen mit Chemikalien Hilfe durch die chemische Industrie erhalten können.

BASF-Werksfeuerwehr pumpt Laster aus

Die BASF-Werksfeuerwehr war laut einer Unternehmenssprecherin mit sechs Mitarbeitern und zwei Fahrzeugen die ganze Nacht am Unfallort. Demnach pumpten die Männer das restliche Lösungsmittel aus dem Lastwagen in einen Ersatztank. Um welche Mengen es sich dabei handelte, konnte die Sprecherin nicht sagen - auch nicht, um welches Lösungsmittel es sich genau handelt.