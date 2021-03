4 Der Lkw brannte auf der A8 bei Pforzheim aus. Foto: SDMG/Gress

Ein Lkw-Brand auf der A8 bei Pforzheim sorgt am Dienstagmorgen für massive Verkehrsbehinderungen. Wegen den aufwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten bleibt die A8 bis in den Nachmittag voll gesperrt.

Enzkreis/Pforzheim - Nach dem Brand eines Lkw am Dienstagmorgen auf der A8 bei Pforzheim (wir berichteten) bleibt die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart wegen den aufwendigen Bergungsarbeiten bis mindestens 14 Uhr gesperrt.

Wie die Polizei meldet, war der 27-jährige Lkw-Fahrer gegen 7.40 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er kurz vor der Ausfahrt Pforzheim-West zunächst einen lauten Knall aus dem Motorraum bemerkte, bevor Rauch aus diesem aufstieg. Der Fahrer konnte den Laster noch am rechten Fahrbahnrand abstellen und das Fahrzeug verlassen. Bis die Feuerwehren aus Pforzheim und Remchingen eintrafen, befand sich das Führerhaus bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, das Führerhaus brannte allerdings vollständig aus. Die Ladung des Lkw wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Aufgrund der Bergungsarbeiten und der Reinigung der Fahrbahn ist die Autobahn in diesem Bereich nach Schätzungen der Polizei bis circa 14 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Ausfahrt Karlsbad von der Autobahn abgeleitet. Zeitweise entstand ein Stau von etwa elf Kilometern Länge. Neben den Feuerwehren mit insgesamt neun Fahrzeugen und 32 Mann sind die Autobahnmeisterei und ein Abschleppdienst im Einsatz.