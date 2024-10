Nach Leichenfund in Nürtingen: Polizei nimmt Verdächtigen fest

1 Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Foto: Imago//Björn Hake

Nach dem Fund einer weiblichen Leiche im Neckar in Nürtingen (Kreis Esslingen) verkündet die Polizei einen Ermittlungserfolg. Ein 37-Jähriger steht im Verdacht, die Frau aus Nürtingen (Kreis Esslingen) getötet zu haben. Das ist bislang bekannt.











Einen schnellen Ermittlungserfolg verzeichnet die Polizei im Fall der getöteten 66-jährigen Frau, die am Sonntagnachmittag aus dem Neckar in Nürtingen geborgen wurde: Einsatzkräfte haben am Donnerstagmorgen einen 37-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der das Opfer offenbar kannte. Zum Tatvorwurf schweigt er, macht derzeit von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, teilt das Polizeipräsidium Reutlingen mit.

Akribische Spurensuche

Im Zuge der Ermittlungen im persönlichen Umfeld der 66-Jährigen waren die Beamten der bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen eigens eingerichteten Soko Ufer auf die Spur des Mannes gekommen. „Aufgrund von Zeugenangaben, weiteren gezielten Überprüfungen sowie akribischer Spurensuche und -sicherung erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 37-Jährigen“, heißt es seitens der Behörde.

Auf richterlichen Beschluss hin durchsuchten die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen das Zimmer des Verdächtigen in einer Oberboihinger Flüchtlingsunterkunft. Noch am gleichen Tag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser ordnete gegen den 37-Jährigen die Untersuchungshaft an.

Ermittlungen zum Tatmotiv dauern an

Die Arbeit der Sonderkommission ist damit aber noch nicht abgeschlossen. Der Mitteilung zufolge dauern die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere auch zum möglichen Tatmotiv, weiter an. Ein Passant hatte am vergangenen Sonntag gegen 17 Uhr die Leiche im Neckar treibend entdeckt. Recht schnell war klar, dass die Frau, die unweit der Fundstelle wohnte, gewaltsam zu Tode gekommen ist. Ihr Auto, dessen Verbleib zunächst unklar gewesen war, konnte dank Zeugenhinweisen zwischenzeitlich in Oberboihingen aufgefunden und sichergestellt werden.