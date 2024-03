Nach Leichenfund in Hockenheim: Tote war ukrainische Geflüchtete – Mutter und Tochter vermisst

Nach Leichenfund in Hockenheim

3 Die Polizei sucht weiterhin nach der Mutter und der Tochter der Toten. Foto: dpa/René Priebe

Die Ermittler in Hockenheim gehen von einem Gewaltverbrechen aus und bitten die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach Mutter und Tochter der Toten. Bisher fehlt von den beiden jede Spur. Die Bilder der Vermissten befinden sich in unserer Fotostrecke.











Bei der in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) gefundenen Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine ukrainische Geflüchtete. Die 27-Jährige sei mit ihrer fünf Wochen alten Tochter und ihrer Mutter in einer Flüchtlingsunterkunft im Rhein-Neckar-Kreis untergebracht gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit. Von dem Baby und der Mutter fehlt demnach jede Spur. „Wir haben derzeit keine Anhaltspunkte, wo sich die beiden aufhalten könnten“, sagte der Sprecher. Die Mutter gelte als eine der wichtigsten Zeuginnen, weil sie womöglich die letzte gewesen sei, die Kontakt zu ihrer Tochter gehabt habe.

Ein Passant hatte die Leiche der Frau am Donnerstag nahe des Rheinufers entdeckt. Die Polizei bat die Bevölkerung um konkrete Hinweise.

Die Leiche wurde inzwischen obduziert

Die Leiche wurde inzwischen obduziert. Es lägen demnach Hinweise vor, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handele, sagte der Sprecher. Hinweise zum Tathergang könnten im Moment allerdings nicht gegeben werden. Die Umgebung des Tatorts am Rheinufer sei auch mit Spürhunden abgesucht worden, um „eventuelle Tatmittel“ zu finden. 60 Polizistinnen und Polizisten würden aktuell an dem Fall arbeiten. Auch eine mysteriöse Feuerstelle in der Nähe des Auffindeorts der Leiche war den Ermittlern aufgefallen.

Wie die Polizei am Montag mitgeteilt hatte, war das Opfer zuvor als vermisst gemeldet worden. Zuletzt soll die Frau mit ihrer Mutter sowie ihrer Tochter unterwegs gewesen sein. Beide waren am Montagabend vergangener Woche verschwunden und wurden von der Polizei gesucht.

Die Polizei sucht nun die Mutter, die 51 Jahre alte Maryna Stetsenko, als Zeugin. Außerdem sucht die Sonderkommission nach Zeugen, die Frau Stetsenko und das fünf Wochen alte Mädchen nach dem 7. März 2024 gesehen haben könnten beziehungsweise wissen könnten, wo sich die beiden aufhalten.

Die Mutter der Toten sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Die Ermittlungen der Sonderkommission zu den genauen Tatumständen dauern derzeit noch an.