Nach Leichenfund im Oktober: Soko der Polizei hofft auf Zeugen bei Ermittlungen um Tötungsdelikt

Nach dem Leichenfund und der Festnahme eines Verdächtigen im Oktober in Nürtingen (Kreis Esslingen) dauern die Ermittlungen der Sonderkommission weiter an. Nun werden erneut Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.











Die Polizei bittet nach dem Leichenfund am 20. Oktober in Nürtingen (Kreis Esslingen) weiterhin um Zeugen, um das Tatgeschehen zu rekonstruieren. Fünf Tage nach dem Tötungsdelikt konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen, insbesondere von einer Personengruppe, die in der Nacht zum 20. Oktober zu Fuß im Bereich der Neckarsteige unterwegs war, erhoffen die Ermittler sich nun weitere Hinweise, berichtet ein Sprecher.

Die Polizei hatte für die Ermittlungen die Sonderkommission Ufer eingerichtet, die nach der Festnahme des Verdächtigen weiterhin daran arbeitet, das Geschehen zu rekonstruieren. Insbesondere sucht die Sonderkommission Personen, die in der Nacht von Samstag, dem 19. Oktober, auf Sonntag, den 20. Oktober, gegen 00.30 Uhr im genannten Bereich zu Fuß in Richtung Neckar unterwegs waren und dort einen Mercedes mit auffälliger, aggressiver Fahrweise beobachten konnten.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07 11 / 39 90 66 0 an die Ermittler zu wenden.