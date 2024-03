Nach Leichenfund am Rhein in Hockenheim: Mutter und Tochter der Toten vermisst – Polizei sucht mit Fotos

Nach Leichenfund am Rhein in Hockenheim

3 Die Leiche der 27-Jährigen war am Rhein in Hockenheim gefunden worden. Foto: dpa/René Priebe

Eine 27-Jährige wird tot am Rhein in Hockenheim gefunden. Ihre 51-jährige Mutter sowie die fünf Wochen alte Tochter des Opfers werden vermisst. Die Polizei hat nun Fotos der beiden veröffentlicht und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.











Nachdem am vergangenen Donnerstag, 7. März, eine zunächst unbekannte tote Person am Rheindamm bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) gefunden worden war, konnte die Identität der Leiche mittlerweile geklärt werden. Demnach handelt es sich um eine 27 Jahre alte Frau, die zuvor als vermisst gemeldet worden war. Die Ermittler stehen dennoch vor einem Rätsel, denn sowohl die 51 Jahre alte Mutter als auch die fünf Wochen alte Tochter der Toten sind spurlos verschwunden. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach den Vermissten, die sich in unserer Bildergalerie befinden.

Wie die Beamten berichten, wurde direkt nach dem Fund der Leiche die Sonderkommission „Rampe“ gegründet, die neben der Identität der Toten auch feststellte, dass die junge Frau offenbar durch äußere Gewalteinwirkung zu Tode kam. Das Opfer soll in den Tagen zuvor mit ihrer Mutter und der Tochter unterwegs gewesen sein.

Polizei sucht Mutter der Toten als Zeugin

Die Polizei sucht nun die Mutter, der 51 Jahre alten Maryna Stetsenko, als Zeugin. Außerdem sucht die Sonderkommission nach Zeugen, die Frau Stetsenko und das fünf Wochen alte Mädchen nach dem 7. März 2024 gesehen haben könnten beziehungsweise wissen könnten, wo sich die beiden aufhalten.

Die Mutter der Toten sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Die Ermittlungen der Sonderkommission zu den genauen Tatumständen dauern derzeit noch an.