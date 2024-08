Nach Lastwagen-Unfall in Esslingen: Bewohner zurück in beschädigtem Gebäude

1 Das beschädigte Haus musste vom Technischen Hilfswerk gesichert werden. Foto: SDMG/Kohls

Bei einem Unfall waren am Dienstag zwei Häuser in der Esslinger Innenstadt beschädigt worden – eines der Gebäude musste aus Sicherheitsgründen geräumt werden. Nachdem die Fassade gesichert wurde, konnten die Bewohner am Mittwoch zurückkehren.











Bei einem Unfall wurden am Dienstag zwei Häuser an der Ecke Sirnauer Straße und Lederstraße in Esslingen beschädigt. Weil der Schaden und die Folgen für die Stabilität eines der Gebäude zunächst nicht abschließend bewertet werden konnten, mussten sieben Bewohnerinnen und Bewohner in einer Notunterkunft untergebracht werden. Die anderen Hausbewohner sind derzeit im Urlaub oder waren bei Verwandten und Bekannten untergekommen. Am Mittwoch hat die Stadt mitgeteilt: „Nachdem das Technische Hilfswerk das Gebäude vorerst gesichert hat, konnten die Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihr Wohnhaus zurückkehren.“

Ein 42-Jähriger war am Dienstag gegen 10 Uhr mit einem Lastwagen in der Sirnauer Straße unterwegs und streifte nach bisherigen Ermittlungen einen auf Höhe der Hausnummer 25 abgestellten Baucontainer. Beim anschließenden Rangieren wurde der Container gegen eine Hauswand geschoben, die beschädigt wurde. Zudem prallte der Container gegen ein Baugerüst, das teilweise einstürzte. Beim Rangieren soll der Laster beschleunigt haben und mit der Wand eines Gebäudes kollidiert sein. Verletzt wurde niemand.