Nach Ladenschluss: Polizei befreit 92-Jährigen mit Leitern aus Autohaus

1 Die Polizei brachte zwei Leitern mit. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Er wollte sich die Fahrzeuge anschauen und verpasste den Ladenschluss. Die Polizei wurde kreativ - und der Senior sportlich.











Maintal - Mit Leitern hat die Polizei einen 92-Jährigen aus einem Autohaus befreit - weil dieser den Ladenschluss verpasst hatte. Sein Sohn hatte am Donnerstagabend den Notruf gewählt: Der Vater sei auf dem Gelände eines Autohauses in Maintal eingeschlossen, berichteten die Beamten nach dem Einsatz.

Die Streife fand den 92-Jährigen hinter einem rund zwei Meter hohen Zaun. "Wie der rüstige Rentner berichtete, hatte er einen Blick auf die ausgestellten Fahrzeuge werfen wollen. Dabei verlor er offenbar etwas die Zeit aus den Augen." Als das Autohaus um 18.00 Uhr schloss, bemerkten ihn die Mitarbeitenden offensichtlich nicht. Der Mann stellte dann fest: Das Schiebetor war zugezogen und abgeschlossen.

Die Lösung: Innen und außen am Tor wurden zwei Leitern aufgestellt, über die der Senior wohlbehalten "zurück in die Freiheit" kletterte, schilderte die Polizei. Der Mann habe die ungewöhnliche Rettungsaktion mit Humor genommen, hieß es.