Nach Kritik in Esslingen: Veranstalter äußern sich: Soll die AfD aufs Podium – ja oder nein?
Bei einer Veranstaltung von Haus und Grund Esslingen im Dicken Turm war die AfD nicht mit auf das Podium geladen worden. Foto: Roberto Bulgrin

Zu manchen Veranstaltungen im Vorfeld der Landtagswahl ist die AfD nicht eingeladen. Direktkandidat Stephan Köthe empört sich darüber. Das sagen Organisatoren.

Das Urteil von Stephan Köthe steht fest. Der Esslinger AfD-Direktkandidat spricht von Verstößen gegen Neutralitätspflicht, Meinungsvielfalt, Gleichheitsgrundsätze. Ausschlüsse oder Nichteinladungen seiner Partei und seiner Person bei Veranstaltungen seien politisch einseitig, demokratisch fragwürdig und gegenüber Bürgern nicht zu rechtfertigen: „Wer im Vorfeld einer Landtagswahl relevante politische Kräfte systematisch ausschließt, ersetzt offene Debatten durch Gesinnungsauswahl.“

