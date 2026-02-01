Zu manchen Veranstaltungen im Vorfeld der Landtagswahl ist die AfD nicht eingeladen. Direktkandidat Stephan Köthe empört sich darüber. Das sagen Organisatoren.
Das Urteil von Stephan Köthe steht fest. Der Esslinger AfD-Direktkandidat spricht von Verstößen gegen Neutralitätspflicht, Meinungsvielfalt, Gleichheitsgrundsätze. Ausschlüsse oder Nichteinladungen seiner Partei und seiner Person bei Veranstaltungen seien politisch einseitig, demokratisch fragwürdig und gegenüber Bürgern nicht zu rechtfertigen: „Wer im Vorfeld einer Landtagswahl relevante politische Kräfte systematisch ausschließt, ersetzt offene Debatten durch Gesinnungsauswahl.“