Nach Kritik im Esslinger Stadtteil Zollberg: Der Zollernplatz stärkt seine grüne Seite

1 Der Anteil befestigter Flächen am Zollernplatz wurde zurückgedrängt. Foto: Roberto Bulgrin

Mit großem Aufwand hatte die Stadt Esslingen vor Jahren den Zollernplatz im Stadtteil Zollberg umgebaut, doch nach der Einweihung 2012 blieb Kritik. Nun hat man behutsam korrigiert und vor allem befestigte Bereiche zugunsten von mehr Grün zurückgedrängt.











Als der neu gestaltete Zollernplatz 2012 eingeweiht wurde, schwärmten die Verantwortlichen im Rathaus von einem „Vorbild und Modell auch für andere Stadtteile in der Region“. Der Zollberg werde damit als lebendiges Esslinger Stadtquartier gestärkt und zukunftsfähig gemacht. Doch so richtig glücklich waren viele im Stadtteil dann doch nicht mit ihrem neuen Zentrum.

Immer wieder wurde beklagt, dass der Platz zu viel Stein und zu wenig Grün biete – vor allem in der Sommerhitze wirke der Zollernplatz wenig einladend. Nun hat die Stadt nachgebessert: Fünf Bäume wurden zusätzlich gepflanzt, Grünzonen haben verdichtete Flächen zurückgedrängt, zwei weitere Bänke laden zum Verweilen ein, ein Trinkbrunnen bietet Erfrischung. Rund 40 000 Euro hatte die Stadt dafür kalkuliert.

Bürger fordern Korrekturen

Der Zollernplatz fand nach seiner Umgestaltung 2012 nicht nur Beifall. Foto: Roberto Bulgrin

Der Bürgerausschuss Zollberg hatte in der Vergangenheit wiederholt auf den Handlungsbedarf am Zollernplatz hingewiesen: Im Dezember 2022 hatte die Ausschuss-Vorsitzende Katrin Bunjes-Thie das Grünflächenamt um Vorschläge zur Aufwertung des Platzes gebeten. Bei einem Ortstermin wurden wenig später Aufwertungsmöglichkeiten besprochen – unter anderem die Pflanzung ergänzender Bäume im westlichen Teil der Platzfläche und die Anlage weiterer Blühflächen, wo bis dahin feste Beläge das Bild bestimmten. Um dem Anliegen Nachdruck zu verleihen, hatte die CDU-Ratsfraktion im März 2023 im Gemeinderat förmlich beantragt, „zu prüfen, mit welchen Maßnahmen niederschwelliger Natur die Aufenthaltsqualität im Bereich des Zollberger Zollernplatzes verbessert werden kann“. Dabei sollten auch „Überlegungen gärtnerischen und künstlerischen Charakters“ angestellt werden.

Inzwischen hat das Grünflächenamt Nägel mit Köpfen gemacht: Die fünf neuen Bäume sind gepflanzt – sie sollen dazu beitragen, die weitläufige Platzfläche zusätzlich zu gliedern. Bei der Auswahl der Bäume wurde darauf geachtet, Arten zu nehmen, die sich den veränderten klimatischen Bedingungen anpassen können. Darunter ist ein säulenförmiger Mammutbaum, der mit den Jahren so hoch wachsen wird, dass er den Eingang zum Zollernplatz weithin sichtbar markiert.

Esslinger Baubürgermeister sieht Fortschritte

Bürgerausschuss-Vize Bernhard Lohr, Grünflächenamts-Chef Matthias Scheider, Baubürgermeister Hans-Georg Sigel und Bürgerausschuss-Chefin Katrin Bunjes- Thie testen den neuen Trinkbrunnen. Foto: Roberto Bulgrin

Zurückgedrängt wurden die bislang befestigten Bereiche: Zwei der insgesamt vier wassergebundenen Belagsflächen sollen zu attraktiven Blühflächen werden. „Wir haben kräuterreiche Ansaaten mit heimischen Pflanzenarten verwendet“, erklärt Grünflächenamts-Mitarbeiter Florian Pietsch, der hofft, dass sich die Wiesen bald noch üppiger und bunter zeigen werden: „Ein bisschen mehr Regen hätte gutgetan.“ Zwei weitere Sitzmöglichkeiten wurden ebenfalls installiert. Und schließlich gibt es neuerdings am Zollernplatz auch einen Trinkbrunnen, damit sich Passanten in der heißen Jahreszeit dort erfrischen können. Der Brunnen am Zollernplatz ist der bislang fünfte im Esslinger Stadtgebiet. „Und wir werden das Netz weiter ausbauen“, versichert Baubürgermeister Hans-Georg Sigel.

Nach Sigels Einschätzung gingen die Korrekturen in die richtige Richtung: „Bislang waren die nicht begrünten Flächen am Zollernplatz deutlich überdimensioniert. Es hat dem Platz gutgetan, dass wir das nun ein Stück weit korrigiert haben. Der Zollernplatz ist die zentrale Fläche im Stadtteil. Deshalb ist es wichtig, dass sich die Bürgerinnen und Bürger dort auch wohlfühlen.“ Grünflächenamts-Chef Matthias Scheider betont derweil die fachliche Seite des Projekts: „Dass der Platz jetzt mehr Grün zeigt, tut ihm gut und ist auch mit Blick auf den Klimawandel sinnvoll und richtig.“ Von den Fortschritten am Zollernplatz überzeugten sich auch die Bürgerausschuss-Vorsitzende Katrin Bunjes- Thie und ihr Vize Bernhard Lohr vor Ort.