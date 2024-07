Nach Konzertabsagen von Lena Meyer-Landrut: Wie steht es um Lenas Auftritt am Freitag in Stuttgart?

Wie steht es um Lenas Auftritt am Freitag in Stuttgart?

1 Am Samstag stand Lena Meyer-Landrut noch in Wolfsburg auf der Bühne. Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Ulrich Stamm

Am Sonntagabend hätte Lena Meyer-Landrut eigentlich ein Konzert in Ansbach spielen sollen, doch das fiel kurzfristig aus. Auch der Termin in Regensburg ist abgesagt. Was bedeutet das für ihren Auftritt am Freitag auf der Freilichtbühne Killesberg?











Die Sängerin Lena Meyer-Landrut musste am Wochenende ein weiteres Konzert krankheitsbedingt absagen. Eigentlich hätte sie am Sonntagabend bei einem Open-Air-Festival im bayerischen Ansbach auf der Bühne stehen sollen, doch „aufgrund eines medizinischen Notfalls“ musste die 33-Jährige ihren Auftritt kurzfristig absagen. Auch das Konzert in Regensburg am Montag kann nicht stattfinden. Der Sängerin gehe es noch immer nicht besser, heißt es auf ihrem Instagram-Account.

Wie stehen nun die Chancen, dass die Sängerin am Freitagabend am Stuttgarter Killesberg auftreten kann? „Nach derzeitigem Stand findet das Konzert mit Lena auf der Bürger-Freilichtbühne statt“, antwortete Stefanie Hirrle, die Sprecherin der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart, auf unsere Anfrage. „Wir sind schon intensiv in den Vorbereitungen.“ Lena-Fans sollten in den nächsten Tagen aber trotzdem die Augen offen halten, sagt Hirrle: „Sollte sich etwas ändern, geben wir es auf unserer Webseite und unseren Social-Media-Kanälen bekannt.“

Meyer-Landrut musste zuletzt mehrere Konzerte absagen, schrieb Anfang Juli aber auf Instagram: „Langsam wieder aufm Damm. - Einige Tage Pause und Ruhe mussten sein.“ Dazu bedankte sie sich für Genesungswünsche. Meyer-Landrut ist derzeit eigentlich mit ihrem neuen Album „Loyal to myself“ auf Tournee.