Nach Kontrollen der Stadt Stuttgart: Kein Verfahren gegen den Turnerbund wegen Kinderarbeit

1 Die Turngala des Schwäbischen und Badischen Turnerbunds tourt seit dem 29. Dezember durchs Land. Foto: /Thomas Fritsch

In keiner anderen Stadt auf der Tour der Turngala sind Kontrolleure aus dem Rathaus wegen Kinderarbeit eingeschritten. Dass dies bei der Porsche-Arena nachts in einem Bus geschah, löst heftige Kritik von Eltern aus. Jetzt äußert sich die Stadt Stuttgart dazu.











Die Stadt hat sehr lange gebraucht, um sich zu der heftigen Kritik an ihren nächtlichen Kontrollen nach der Turngala am Samstag in der Porsche-Arena zu äußern. Der Vorwurf stand im Raum, der Schwäbische Turnerbund lasse Kinderarbeit zu, was bei den Veranstaltern zu Unverständnis führt. In der 35-jährigen Geschichte dieser beliebten Sportshow-Reihe zum Jahreswechsel hatte es nie zuvor eine Beanstandung oder gar ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Kinder- und Jugendschutzgesetz gegeben. Am Montag um 16.12 Uhr kam endlich die Antwort der Rathaus-Pressestelle auf die Anfrage, die unsere Redaktion bereits am Vortag um 10 Uhr gestellt hatte.