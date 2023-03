7 Völlig zerstört wurde das Haus durch die Gasexplosion. Foto: 7aktuell/Andreas Werner

Die Gasexplosion in der Nacht auf Montag an der Köllestraße im Stuttgarter Westen hat nicht nur das Leben einer 85 Jahre alten Frau ausgelöscht. Gleich fünf Familien haben auf einen Schlag ihr Zuhause eingebüßt: die Eltern, die mit ihren beiden Kindern in dem Unglückshaus gewohnt haben, die ihre Oma verloren haben und nur mit knapper Not, aber schwer verletzt wie durch ein Wunder aus dem Haus gekommen sind. Aber auch die Bewohner der Doppelhaushälfte nebenan haben keine Bleibe mehr.

Ganz direkt betroffen ist auch Stadtrat Luigi Pantisano, der für das Linksbündnis im Gemeinderat sitzt. Er weiß von vier weiteren Familien, die jetzt obdachlos sind, drei von diesen hätten jeweils drei Kinder. Deshalb hat er mit seiner Kollegin von der Grünen-Fraktion, Marina Silverii, eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Auch Silverii wohnt in der Köllestraße, doch einige Hundert Meter entfernt vom Geschehen. Das Wohnhaus von Luigi Pantisano ist auf der gleichen Straßenseite direkt nebenan, „die Schlafzimmer unserer Kinder sind nur wenige Meter entfernt“, erzählt der Stadtrat. Angesichts der Folgen der verheerenden Explosion ist er „froh, dass bei uns noch alles steht“.

Die Nachbarn engagieren sich für die Opfer

Pantisano war es, der nach der Explosion die Polizei gerufen hat. Er ist mit seiner Familie bei Nachbarn untergekommen, in seiner Wohnung sind die Scheiben zerborsten, und „die Gasleitung ist kaputt“, erzählt der Stadtrat. Am Dienstagmorgen durften er, seine Frau und die beiden Kinder noch nicht ins Haus und mussten bei den Nachbarn ausharren. Sie dürften nur kurz in die Wohnung, „um Sachen zu holen“, so Pantisano.

Für die Spendenaktion nutzen er und Marina Silverii das Konto Flüchtlingsfreundeskreis Stuttgart West (K. Vachek FF Stuttgart West, Verwendungszweck „Köllestrasse“, IBAN: DE 61 6005 0101 7006 0796 50). Luigi Pantisano betont, dass die betroffenen Familien nun auch „Wohnungen im Westen brauchen, sie sind nur temporär untergekommen“. Im Westen sollten die Wohnungen deshalb sein, weil die Kinder der Familien dort zur Kita oder in die Schule gehen (für Wohnungsangebote gilt die Mail-Adresse freundeskreisstuttgartwest@gmail.com).

Freunde von Betroffenen werden aktiv

Und unter dem Titel „Spenden für Marie, Niklas und ihre Kinder“ hat Jan-Oliver Müller eine Paypal-Spendenaktion eingerichtet, die seine Freunde, die nicht mehr in ihr Haus können, unterstützen soll ( https://www.paypal.com/pools/c/8Saooigamz ). Unter dem Spendenaufruf heißt es: „Wir sammeln Spenden für unsere lieben Freunde Marie und Niklas, deren Wohnung heute Nacht bei einer Explosion und anschließendem Brand in ihrem Wohnhaus in der Köllestraße komplett zerstört wurde.“ Die junge Familie sei „zum Glück körperlich wohlauf, hat bei dem Unglück aber alles verloren“, so Jan-Oliver Müller. Die Spenden dienten der Notfall- und Starthilfe, welche die Betroffenen dringend benötigten.

Auch Marcel Bubeck hat gespendet. Er kennt sowohl eine der betroffenen Familien wie auch den Initiator der Spendenaktion. „Die haben ja alles verloren, sie haben zwei kleine Kinder, und das Haus ist auch nicht mehr bewohnbar“, begründet Bubeck seine Beteiligung. „Die müssen ihr Leben komplett neu einrichten – ich hoffe, dass da was zusammenkommt.“ Am Dienstagvormittag jedenfalls waren schon mehr als 10 000 Euro auf dem Spendenkonto eingegangen.