Nach Karstadt-Schließung in Esslingen: Freie Wähler fordern Abbau der Fluchttreppen

Das Treppenhaus in der Bahnhofstraße steht auf einer öffentlichen Fläche. Foto: Bulgrin

Die Freien Wähler im Esslinger Gemeinderat fordern nach dem Aus für die Karstadt-Filiale den Rückbau zweier Anbauten. In dem provisorischen Fluchttreppenhaus und einer Anlieferungsmöglichkeit für Karstadt sieht die Fraktion „erhebliche Störungen“.











Das Ende des Karstadt-Kaufhauses in der Bahnhofstraße bedeutet einen herben Rückschlag für die Esslinger Innenstadt und deren Attraktivität. Noch ist unklar, wie die Zukunft des Warenhaus-Gebäudes aussehen soll – und ob und wann die angrenzende Brachfläche, die bislang als Parkplatz genutzt wird, bebaut werden wird. Die Ratsfraktion der Freien Wähler sieht schon jetzt Handlungsbedarf: „So sehr wir es bedauern, dass ein wichtiger Bestandteil des Einzelhandels in Esslingen nun der Vergangenheit angehört, so ist es auch wichtig, dass die Provisorien in der Bahnhofstraße und der Martinstraße nun ebenfalls abgebaut werden“, fordert der Stadtrat Hermann Falch.