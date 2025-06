Nach Istrien-Unwetter: Schwerer Sturm in Rovinj: Leonberg zeigt Solidarität

Schwerer Sturm in Rovinj: Leonberg zeigt Solidarität

1 Schwerer Schäden verursachte ein Sturm in der Leonberger Partnerstadt Rovinj an der Adria. Foto: IMAGO/Pixsell

Ein Sturm wütet in der kroatischen Ferienregion. Leonberg bietet der Partnerstadt an der Adria Hilfe an











Rovinj ist bekannt als ein malerisches Städtchen in Kroatien. Es hat traumhafte Strände zu bieten, Häuserfassaden, die zum Bummeln einladen oder gemütliche Restaurants und Tavernen. Auch für deutsche Touristen ist die Küstenstadt ein beliebtes Reiseziel. Leonberg ist mit Rovinj seit vielen Jahren durch eine lebendige Städtepartnerschaft verbunden ist.

Am Montag hat ein schweres Unwetter das kleine Juwel getroffen. Ein Sturm fegte mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde die Küste entlang, richtete großes Chaos an, entwurzelte Bäume. Es gab einige Verletzte. Die Feuerwehr musste zum Großeinsatz ausrücken.

Nun hat sich Oberbürgermeister Martin Georg Cohn unmittelbar nach Bekanntwerden der Ereignisse mit seinem Amtskollegen in Rovinj, Emil Nimčević, in Verbindung gesetzt und die Solidarität sowie die grundsätzliche Hilfsbereitschaft der Stadt Leonberg zum Ausdruck gebracht. „Unsere Gedanken sind bei den Menschen in Rovinj“, betont Cohn. „Wir sind dankbar, dass die Stadt die Situation im Griff hat. Gleichzeitig ist es für uns selbstverständlich, unserer Partnerstadt beizustehen, wenn Unterstützung benötigt wird – ob organisatorisch, materiell oder ideell.“ Die Stadt Leonberg werde die Entwicklungen weiterhin aufmerksam verfolgen und stehe als verlässlicher Partner bereit.