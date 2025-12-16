Nach Insolvenzantrag: Es gibt Interesse an der Marke „Stuttgart Surge“
1
Spielt das Surge-Logo im American Football auch weiterhin eine Rolle? Foto: Baumann

Nach dem finanziellen Aus des Meisters der European League of Football (ELF) geht der vorläufige Insolvenzverwalter davon aus, dass Anfang Januar das Insolvenzverfahren eröffnet wird.

Derzeit ist immer noch offen, wie es im nächsten Jahr im europäischen Top-Football weitergeht. Einige Clubs bauen darauf, dass es der European League of Football (ELF) nun doch gelingen wird, einen Spielbetrieb zu organisieren. Andere setzen voll auf das Investoren-Konstrukt namens American Football League Europe (AFLE). Offene Fragen? Gibt es bei beiden Projekten jede Menge. Weshalb eines klar ist: Die sichere sportliche Perspektive, die Stuttgart Surge womöglich geholfen hätte, sich doch noch irgendwie aus der schwierigen finanziellen Situation herauszuwinden, besteht bis heute nicht. Dass der angeschlagene Meister Ende November den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat, bleibt folglich auch im Rückblick die korrekte Vorgehensweise. Mittlerweile ist der Prozess auf der nächsten Stufe angekommen.

